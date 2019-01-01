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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
719Белый ручей, д.при Мариинском канале.2525203639Часовень православных 2. Крупчатых заводов 3. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
139. Белый-Ручей, деревня бывшая государственная, дворов 32, жителей 116, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
226421. Белый ручейДевятинскоеПри ручье Белом253До ближайшего поселения: 1. До школы: 3. До почтового отделения: 3. До пароходной пристани: 1. Крестьянское: 37. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 35. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 104. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 108. Не крестьянское: 1.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33786Белый Ручейдеревня60°55'с.ш.36°50'в.д.P-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622420116д Белый Ручейдеревня