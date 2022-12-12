Бодров Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти08.02.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1911
Дочь: Кононова Капитолина Степановна
Мать ребёнка: Бодрова ?
Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бодрова ?
Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание фельдфебель | Воинская часть 293-й пехотный Ижорский полк | Место рождения. Губерния Олонецкая губ. | Место рождения. Уезд Вытегорский уезд | Место рождения. Волость Девятинская в... Показать все
Смерть
08.02.1915