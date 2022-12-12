Бодров Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодров Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

08.02.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Кононова Капитолина Степановна

Мать ребёнка: Бодрова ?

Белый Ручей, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова ?

Военная служба
Неизвестно
Должность/Звание фельдфебель | Воинская часть 293-й пехотный Ижорский полк | Место рождения. Губерния Олонецкая губ. | Место рождения. Уезд Вытегорский уезд | Место рождения. Волость Девятинская в... Показать все
Смерть
08.02.1915
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