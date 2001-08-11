Кононов Станислав Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1929
Дата смерти11.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929
Рождение ребёнка
01.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область