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Кононов Станислав Яковлевич

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1929

Дата смерти

11.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929

Отец: Конанов Яков Васильевич

Мать: Кононова Капитолина Степановна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Елена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Елена Александровна

Смерть
11.08.2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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