Кононов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1913
Дата смерти09.01.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913
Военная служба
08.08.1941
Призыв
Рождение ребёнка
22.11.1948
Сын: Кононов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
25.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1999
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно