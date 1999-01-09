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Кононов Николай Васильевич

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.03.1913

Дата смерти

09.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913

Отец: Конанов Исаев Василий Федорович

Мать: Конанова Исаева Анна Петровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
08.08.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Призыв
Рождение ребёнка
22.11.1948

Сын: Кононов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Мария Алексеевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Мария Алексеевна

Смерть
09.01.1999
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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