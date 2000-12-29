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Кононов Евгений Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.11.1948

Дата смерти

29.12.2000

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1948

Отец: Кононов Николай Васильевич

Мать: Кононова Мария Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Татьяна Борисовна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Татьяна Борисовна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.12.2000
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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