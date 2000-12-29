Кононов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1948
Дата смерти29.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1948
Рождение ребёнка
17.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
29.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Татьяна Борисовна
Смерть
29.12.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно