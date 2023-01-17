Кононова (Каталикова) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Каталикова) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.03.1950

Дата смерти

14.05.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950

Отец: Каталиков Борис Михайлович

Мать: Каталикова Валентина Алексеевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Евгений Николаевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Евгений Николаевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
14.05.1980
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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