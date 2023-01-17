Кононова (Каталикова) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1950
Дата смерти14.05.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950
Рождение ребёнка
17.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Евгений Николаевич
Смерть
14.05.1980
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно