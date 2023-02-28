Каталиков Борис Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.04.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
свидетельство о браке IIБ-196701
Рождение ребёнка
24.03.1950
Дочь: Кононова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Каталикова Валентина Алексеевна
Смерть
27.04.1955