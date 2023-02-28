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Каталиков Борис Михайлович

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
16.08.1949

Жена: Каталикова Валентина Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
свидетельство о браке IIБ-196701
Рождение ребёнка
24.03.1950

Дочь: Кононова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Каталикова Валентина Алексеевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
27.04.1955
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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