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Каталиков Михаил Васильевич

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Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.10.1890 ст.

Дата смерти

07.12.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1890 ст.

Отец: Каталиков Василий Иванович

Мать: Каталикова Екатерина Михайловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Между 1920 и 1921

Жена: Каталикова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1925

Сын: Каталиков Борис Михайлович

Мать ребёнка: Каталикова Таисия Ивановна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
07.12.1962
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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