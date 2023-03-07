Каталиков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1890 ст.
Дата смерти07.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1890 ст.
Бракосочетание
Между 1920 и 1921
Рождение ребёнка
04.05.1925
Сын: Каталиков Борис Михайлович
Мать ребёнка: Каталикова Таисия Ивановна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
07.12.1962
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область