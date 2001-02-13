Каталикова (Печникова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каталикова (Печникова) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Логиново, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.08.1928

Дата смерти

13.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928

Отец: Печников Алексей Фёдорович

Мать: Печникова Евдокия Яковлевна

Логиново, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
16.08.1949

Муж: Каталиков Борис Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
свидетельство о браке IIБ-196701
Рождение ребёнка
24.03.1950

Дочь: Кононова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Каталиков Борис Михайлович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.02.2001
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область