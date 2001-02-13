Каталикова (Печникова) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1928
Дата смерти13.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928
Бракосочетание
16.08.1949
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
свидетельство о браке IIБ-196701
Рождение ребёнка
24.03.1950
Дочь: Кононова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Каталиков Борис Михайлович
Смерть
13.02.2001
Похороны
Неизвестно