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Кононова (Иванова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.04.1927

Дата смерти

25.08.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1948

Сын: Кононов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Кононов Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Николай Васильевич

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Николай Васильевич

Смерть
25.08.2012
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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