Кононова (Иванова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1927
Дата смерти25.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1948
Сын: Кононов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Кононов Николай Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.2012
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно