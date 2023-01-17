Конанов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонанов Василий Васильевич

Конанов Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.02.1900

Дата смерти

10.12.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900

Отец: Конанов Исаев Василий Федорович

Мать: Конанова Исаева Анна Петровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Конанов Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Конанов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1929

Сын: Конанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конанова Екатерина Александровна

Смерть
10.12.1944
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close