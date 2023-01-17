Конанов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1900
Дата смерти10.12.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900
Рождение ребёнка
25.01.1925
Сын: Конанов Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
27.04.1927
Сын: Конанов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
30.03.1929
Сын: Конанов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
13.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конанова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1944