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Конанов Вениамин Васильевич

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1925

Дата смерти

14.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925

Отец: Конанов Василий Васильевич

Мать: Конанова Екатерина Александровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
01.03.1943
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК
Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Конанов Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Конанова Александра Павловна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1951

Сын: Конанов Евгений Вениаминович

Мать ребёнка: Конанова Александра Павловна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конанова Александра Павловна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конанова Александра Павловна

Смерть
14.12.1968
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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