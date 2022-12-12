Конанов Вениамин Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1925
Дата смерти14.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1925
Военная служба
01.03.1943
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Конанов Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Конанова Александра Павловна
Рождение ребёнка
30.10.1951
Сын: Конанов Евгений Вениаминович
Мать ребёнка: Конанова Александра Павловна
Рождение ребёнка
19.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конанова Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1968