Конанова (Панфилова) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.12.1900
Дата смерти26.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1900
Рождение ребёнка
25.01.1925
Сын: Конанов Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1927
Сын: Конанов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1929
Сын: Конанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1985