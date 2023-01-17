Конанова (Панфилова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конанова (Панфилова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.12.1900

Дата смерти

26.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1900

Отец: Панфилов Александр Филиппович

Мать: Панфилова Степанида Петровна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Конанов Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Конанов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1929

Сын: Конанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конанов Василий Васильевич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конанов Василий Васильевич

Смерть
26.06.1985
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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