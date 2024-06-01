Конанова (Калина) Александра Павловна
Место рожденияРоссия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская
Дата рождения29.04.1924
Дата смерти10.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Конанов Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Конанов Вениамин Васильевич
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1951
Сын: Конанов Евгений Вениаминович
Отец ребёнка: Конанов Вениамин Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конанов Вениамин Васильевич
Смерть
10.12.1994