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Конанова (Калина) Александра Павловна

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Место рождения

Россия Вологодская область Вытегорский район деревня Даниловская

Дата рождения

29.04.1924

Дата смерти

10.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1924

Отец: Калин Павел Дмитриевич

Мать: Калина Анастасия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конанов Вениамин Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Конанов Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Конанов Вениамин Васильевич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1951

Сын: Конанов Евгений Вениаминович

Отец ребёнка: Конанов Вениамин Васильевич

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конанов Вениамин Васильевич

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.12.1994
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

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