Конанов Евгений Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонанов Евгений Вениаминович

Конанов Евгений Вениаминович

avatar

Место рождения

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.10.1951

Дата смерти

30.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1951

Отец: Конанов Вениамин Васильевич

Мать: Конанова Александра Павловна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2005
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close