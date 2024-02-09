город Вытегра, город Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Вытегра

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Города
4ВЫТЕГРА. Уездный.на р. Вытегре.436386¼34915531505Церквей православных 3. Часовен 3. Заведений: учебных 4, земская больница 1. Библиотека земская 1. Управление II округа Путей Сообщения. Станции: почтовая 1 и обывате Показать все
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
город Вытегра

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
9179Вытеграгород61°00'с.ш.36°27'в.д.P-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Городское поселение город Вытегра
19622101001г Вытеграгород
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