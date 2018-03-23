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Конанов Владимир Вениаминович

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.07.1949

Дата смерти

23.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

1974 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949

Отец: Конанов Вениамин Васильевич

Мать: Конанова Александра Павловна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1974

Сын: Конанов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.03.2018
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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