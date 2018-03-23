Конанов Владимир Вениаминович
Место рождения
Дата рождения15.07.1949
Дата смерти23.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949
Рождение ребёнка
27.12.1974
Сын: Конанов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.03.2018
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область