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Конанов Александр Васильевич

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.03.1929

Дата смерти

09.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929

Отец: Конанов Василий Васильевич

Мать: Конанова Екатерина Александровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1954

Сын: Кононов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Кононова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Ольга Петровна

Смерть
09.06.1999
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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