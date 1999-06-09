Конанов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1929
Дата смерти09.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1929
Рождение ребёнка
16.10.1954
Сын: Кононов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Кононова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Ольга Петровна
Смерть
09.06.1999
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область