Кононов Алексей Васильвич
Место рождения
Дата рождения28.03.1916
Дата смерти07.06.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1916
Рождение ребёнка
23.12.1938
Дочь: Карпова Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Кононова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Анна Алексеевна
Смерть
07.06.2001
Похороны
Неизвестно