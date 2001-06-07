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Кононов Алексей Васильвич

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.03.1916

Дата смерти

07.06.2001

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

1920 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1916

Отец: Конанов Исаев Василий Федорович

Мать: Конанова Исаева Анна Петровна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1938

Дочь: Карпова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Кононова Анна Алексеевна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Анна Алексеевна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Анна Алексеевна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Анна Алексеевна

Смерть
07.06.2001
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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