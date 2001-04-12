Карпова (Кононова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Кононова) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.12.1938

Дата смерти

12.04.2001

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

1961 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1938

Отец: Кононов Алексей Васильвич

Мать: Кононова Анна Алексеевна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1961

Сын: Карпов Андрей Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия Московская область г. Балашиха
Рождение ребёнка
23.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2001
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