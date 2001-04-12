Карпова (Кононова) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.12.1938
Дата смерти12.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1938
Рождение ребёнка
18.12.1961
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия Московская область г. Балашиха
Рождение ребёнка
23.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2001