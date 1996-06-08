Кононова (Лукичева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Лукичева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Савино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.01.1920

Дата смерти

08.06.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1920

Отец: Лукичев Алексей Иванович

Мать: Лукичева ?

Савино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1938

Дочь: Карпова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильвич

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильвич

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильвич

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Алексей Васильвич

Смерть
08.06.1996
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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