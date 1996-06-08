Кононова (Лукичева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1920
Дата смерти08.06.1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1920
Отец: Лукичев Алексей Иванович
Мать: Лукичева ?
Рождение ребёнка
23.12.1938
Дочь: Карпова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильвич
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильвич
Рождение ребёнка
16.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кононов Алексей Васильвич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1996