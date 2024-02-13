Вишневская (Кастрикина) Людмила Александровна
Место рожденияг.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Дата рождения27.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
27.09.1960
Отец: Кастрикин Александр Степанович
Мать: Галина Ильинична
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
24.11.1979
г.Томск, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1981
Дочь: Аксенова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Клепачёв Виктор Николаевич
с.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан
вес: 3000, рост: 50см , время местное 6-30 (+3 мск)
Рождение ребёнка
09.10.1986
Дочь: Бугрова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Клепачёв Виктор Николаевич
г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3250, рост: 51см, время 15-30
Развод
29.12.1998
Рождение ребёнка
12.01.1999
Сын: Вишневский Сергей Романович
Отец ребёнка: Вишневский Роман Николаевич
г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3500, рост:52см, время:16-30
Бракосочетание
27.10.2006
г.Бийск, Атайский край, Россия
Место жительства
Неизвестно