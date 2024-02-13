Вишневская (Кастрикина) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Кастрикина) Людмила Александровна

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Место рождения

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан

Дата рождения

27.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1960

Отец: Кастрикин Александр Степанович

Мать: Галина Ильинична

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
24.11.1979

Муж: Клепачёв Виктор Николаевич

г.Томск, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1981

Дочь: Аксенова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Клепачёв Виктор Николаевич

с.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан
вес: 3000, рост: 50см , время местное 6-30 (+3 мск)
Рождение ребёнка
09.10.1986

Дочь: Бугрова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Клепачёв Виктор Николаевич

г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3250, рост: 51см, время 15-30
Развод
29.12.1998

Муж: Клепачёв Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1999

Сын: Вишневский Сергей Романович

Отец ребёнка: Вишневский Роман Николаевич

г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3500, рост:52см, время:16-30
Бракосочетание
27.10.2006

Муж: Вишневский Роман Николаевич

г.Бийск, Атайский край, Россия
Место жительства
Неизвестно
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