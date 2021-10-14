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Вишневский Роман Николаевич

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Место рождения

м.Экимань,Полоцкий р-н,Витебская обл., Беларуссия

Дата рождения

09.10.1963

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1999 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1963

Отец: Вишневский Николай Сергеевич

Мать: Вишневская Тамара Николаевна

м.Экимань,Полоцкий р-н,Витебская обл., Беларуссия
Рождение ребёнка
06.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.03.1988

Жена: скрыто настройками приватности

п.Новый Ургал Верхнебуреинского р-на Хабаровского края
Рождение ребёнка
12.01.1999

Сын: Вишневский Сергей Романович

Мать ребёнка: Вишневская Людмила Александровна

г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3500, рост:52см, время:16-30
Развод
08.07.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
27.10.2006

Жена: Вишневская Людмила Александровна

г.Бийск, Атайский край, Россия
Смерть
14.10.2021
г.Бийск, Атайский край, Россия
Причина смерти: covid 19
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