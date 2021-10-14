Вишневский Роман Николаевич
Место рождениям.Экимань,Полоцкий р-н,Витебская обл., Беларуссия
Дата рождения09.10.1963
Дата смерти14.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1963
м.Экимань,Полоцкий р-н,Витебская обл., Беларуссия
Рождение ребёнка
06.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.03.1988
Жена: скрыто настройками приватности
п.Новый Ургал Верхнебуреинского р-на Хабаровского края
Рождение ребёнка
12.01.1999
Сын: Вишневский Сергей Романович
Мать ребёнка: Вишневская Людмила Александровна
г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3500, рост:52см, время:16-30
Развод
08.07.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.10.2006
г.Бийск, Атайский край, Россия
Смерть
14.10.2021
г.Бийск, Атайский край, Россия
Причина смерти: covid 19