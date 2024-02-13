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Клепачёв Виктор Николаевич

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Место рождения

г.Фрунзе, Киргизия

Дата рождения

18.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1959

Отец: Клепачев Николай Иванович

Мать: Валентина Васильевна

г.Фрунзе, Киргизия
Бракосочетание
24.11.1979

Жена: Вишневская Людмила Александровна

г.Томск, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1981

Дочь: Аксенова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Вишневская Людмила Александровна

с.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан
вес: 3000, рост: 50см , время местное 6-30 (+3 мск)
Рождение ребёнка
09.10.1986

Дочь: Бугрова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Вишневская Людмила Александровна

г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3250, рост: 51см, время 15-30
Развод
29.12.1998

Жена: Вишневская Людмила Александровна

Рождение ребёнка
03.06.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Бийск, Атайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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