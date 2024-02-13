Клепачёв Виктор Николаевич
Место рожденияг.Фрунзе, Киргизия
Дата рождения18.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.08.1959
Отец: Клепачев Николай Иванович
Мать: Валентина Васильевна
г.Фрунзе, Киргизия
Бракосочетание
24.11.1979
г.Томск, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1981
Дочь: Аксенова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Вишневская Людмила Александровна
с.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан
вес: 3000, рост: 50см , время местное 6-30 (+3 мск)
Рождение ребёнка
09.10.1986
Дочь: Бугрова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Вишневская Людмила Александровна
г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3250, рост: 51см, время 15-30
Развод
29.12.1998
Рождение ребёнка
03.06.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Бийск, Атайский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности