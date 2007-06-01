(Минина) Валентина Васильевна
Место рожденияКыргызстан
Дата рождения10.02.1934
Дата смерти?.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клепачев Николай Иванович
Бишкек, Кыргызстан
Рождение ребёнка
18.08.1959
Сын: Клепачёв Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Клепачев Николай Иванович
г.Фрунзе, Киргизия
Смерть
?.06.2007