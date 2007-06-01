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(Минина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Кыргызстан

Дата рождения

10.02.1934

Дата смерти

?.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыргызстан
Рождение ребёнка
27.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клепачев Николай Иванович

Бишкек, Кыргызстан
Рождение ребёнка
18.08.1959

Сын: Клепачёв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Клепачев Николай Иванович

г.Фрунзе, Киргизия
Смерть
?.06.2007
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