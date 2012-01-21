Клепачев Николай Иванович
Место рожденияс.Поповка,Россошанский р-н,Воронежская обл.
Дата рождения16.10.1927
Дата смерти21.01.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Бишкек, Кыргызстан
Рождение ребёнка
18.08.1959
Сын: Клепачёв Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
г.Фрунзе, Киргизия
Смерть
21.01.2012