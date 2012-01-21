Клепачев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепачев Николай Иванович

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Место рождения

с.Поповка,Россошанский р-н,Воронежская обл.

Дата рождения

16.10.1927

Дата смерти

21.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Поповка,Россошанский р-н,Воронежская обл.
Рождение ребёнка
27.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Бишкек, Кыргызстан
Рождение ребёнка
18.08.1959

Сын: Клепачёв Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

г.Фрунзе, Киргизия
Смерть
21.01.2012
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