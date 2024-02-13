Аксенова (Клепачева) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Клепачева) Наталья Викторовна

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Место рождения

с.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан

Дата рождения

15.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1981

Отец: Клепачёв Виктор Николаевич

Мать: Вишневская Людмила Александровна

с.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан
вес: 3000, рост: 50см , время местное 6-30 (+3 мск)
Бракосочетание
05.03.2005

Муж: Аксёнов Виталий Иванович

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
21.07.2006

Сын: Аксёнов Артём

Отец ребёнка: Аксёнов Виталий Иванович

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
16.09.2011

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Аксёнов Виталий Иванович

г.Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
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