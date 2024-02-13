Аксенова (Клепачева) Наталья Викторовна
Место рожденияс.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан
Дата рождения15.11.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
15.11.1981
с.Каджи-Сай, Иссык-Кульская обл., Кыргызстан
вес: 3000, рост: 50см , время местное 6-30 (+3 мск)
Бракосочетание
05.03.2005
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
21.07.2006
Сын: Аксёнов Артём
Отец ребёнка: Аксёнов Виталий Иванович
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
16.09.2011
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Аксёнов Виталий Иванович
г.Новосибирск
Место жительства
Неизвестно