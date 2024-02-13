Бугрова (Клепачева) Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугрова (Клепачева) Марина Викторовна

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Место рождения

г.Бийск, Атайский край, Россия

Дата рождения

09.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1986

Отец: Клепачёв Виктор Николаевич

Мать: Вишневская Людмила Александровна

г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3250, рост: 51см, время 15-30
Бракосочетание
15.08.2008

Муж: Бугров Дмитрий Константинович

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.08.2011

Сын: Бугров Александр

Отец ребёнка: Бугров Дмитрий Константинович

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
08.01.2016

Дочь: Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Бугров Дмитрий Константинович

г.Новосибирск
Место жительства
Неизвестно
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