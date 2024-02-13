Бугрова (Клепачева) Марина Викторовна
Место рожденияг.Бийск, Атайский край, Россия
Дата рождения09.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1986
г.Бийск, Атайский край, Россия
вес: 3250, рост: 51см, время 15-30
Бракосочетание
15.08.2008
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.08.2011
Сын: Бугров Александр
Отец ребёнка: Бугров Дмитрий Константинович
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
08.01.2016
Дочь: Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Бугров Дмитрий Константинович
г.Новосибирск
Место жительства
Неизвестно