Бугров Дмитрий Константинович
Место рожденияг.Бийск, Атайский край, Россия
Дата рождения27.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.08.2008
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.08.2011
Сын: Бугров Александр
Мать ребёнка: Бугрова Марина Викторовна
г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
08.01.2016
Дочь: Юлия Дмитриевна
Мать ребёнка: Бугрова Марина Викторовна
г.Новосибирск