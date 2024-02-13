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Бугров Дмитрий Константинович

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Место рождения

г.Бийск, Атайский край, Россия

Дата рождения

27.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Бийск, Атайский край, Россия
Бракосочетание
15.08.2008

Жена: Бугрова Марина Викторовна

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
30.08.2011

Сын: Бугров Александр

Мать ребёнка: Бугрова Марина Викторовна

г.Бийск, Атайский край, Россия
Рождение ребёнка
08.01.2016

Дочь: Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: Бугрова Марина Викторовна

г.Новосибирск
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