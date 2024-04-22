(Бритвина) Галина Ильинична
Место рождения
Дата рождения15.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941
Рождение ребёнка
27.09.1960
Дочь: Вишневская Людмила Александровна
Отец ребёнка: Кастрикин Александр Степанович
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
06.09.1970
Сын: Кастрикин Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Кастрикин Александр Степанович
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно