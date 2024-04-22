(Бритвина) Галина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бритвина) Галина Ильинична

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Место рождения

Бондовка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

15.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941

Отец: Бритвин Илья Яковлевич

Мать: Бритвина Пелагея Васильевна

Бондовка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.09.1960

Дочь: Вишневская Людмила Александровна

Отец ребёнка: Кастрикин Александр Степанович

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
06.09.1970

Сын: Кастрикин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Кастрикин Александр Степанович

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастрикин Александр Степанович

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