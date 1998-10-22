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Кастрикин Александр Степанович

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Место рождения

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.04.1935

Дата смерти

22.10.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935

Отец: Кастрикин Степан Андреевич

Мать: Анна Ивановна

Серповое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.09.1960

Дочь: Вишневская Людмила Александровна

Мать ребёнка: Галина Ильинична

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
06.09.1970

Сын: Кастрикин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Галина Ильинична

г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Ильинична

Смерть
22.10.1998
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