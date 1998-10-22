Кастрикин Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения24.04.1935
Дата смерти22.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935
Отец: Кастрикин Степан Андреевич
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1960
Дочь: Вишневская Людмила Александровна
Мать ребёнка: Галина Ильинична
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Рождение ребёнка
06.09.1970
Сын: Кастрикин Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Галина Ильинична
г.Алмалык, Ташкентская обл., Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Ильинична
Смерть
22.10.1998