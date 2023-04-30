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Трофим Ларионов

Место рождения

Молчино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1685

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

До 1668 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1688 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Ларион

Мать: не указана

Молчино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
До 1710

Жена: Прасковья Самуйлова

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Илья Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Семён Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1726

Сын: Яков Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Дарья Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Ксения Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Кирилл Трофимов

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Матрёна Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Устинья Трофимова

Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1758
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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