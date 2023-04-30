Трофим Ларионов
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1710
Жена: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Алексей Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1714
Сын: Илья Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1716
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1724
Сын: Семён Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
09.10.1726
Сын: Яков Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Дарья Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Ксения Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кирилл Трофимов
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Матрёна Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Устинья Трофимова
Мать ребёнка: Прасковья Самуйлова
Смерть
1758