Прасковья Самуйлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти13.05.1752 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Самуил Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1710
Муж: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Алексей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1714
Сын: Илья Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1716
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1724
Сын: Семён Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1725
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
09.10.1726
Сын: Яков Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Дарья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кирилл Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Матрёна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Устинья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ларионов
Смерть
13.05.1752 ст.