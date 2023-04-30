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Прасковья Самуйлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

13.05.1752 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1685 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Самуил Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1710

Муж: Трофим Ларионов

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Илья Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Семён Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1726

Сын: Яков Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Дарья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Кирилл Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Матрёна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Устинья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ларионов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.05.1752 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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