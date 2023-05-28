Семён Трофимов
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти09.02.1781 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Трофим Ларионов
Мать: Прасковья Самуйлова
Место жительства
1725
Бракосочетание
До 1748
Жена: Анисья Максимова
Рождение ребёнка
21.08.1749 ст.
Сын: Фадей Семёнов
Мать ребёнка: Анисья Максимова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Анисья Максимова
Бракосочетание
22.04.1765 ст.
Жена: Ксения Захарова
Рождение ребёнка
01.04.1775 ст.
Дочь: Марья Семёнова
Мать ребёнка: Ксения Захарова
Смерть
09.02.1781 ст.