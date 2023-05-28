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Семён Трофимов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

09.02.1781 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Трофим Ларионов

Мать: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1725
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1748

Жена: Анисья Максимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1749 ст.

Сын: Фадей Семёнов

Мать ребёнка: Анисья Максимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Анисья Максимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.04.1765 ст.

Жена: Ксения Захарова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1775 ст.

Дочь: Марья Семёнова

Мать ребёнка: Ксения Захарова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.02.1781 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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