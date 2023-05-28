Василий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти30.01.1750 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Трофим Ларионов
Мать: Прасковья Самуйлова
Бракосочетание
До 1738
Жена: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
20.07.1747 ст.
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Фадей Васильев
Мать ребёнка: Ксения Евдокимова
Смерть
30.01.1750 ст.