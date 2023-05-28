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Василий Трофимов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

30.01.1750 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Трофим Ларионов

Мать: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1738

Жена: Ксения Евдокимова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1747 ст.

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Фадей Васильев

Мать ребёнка: Ксения Евдокимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
30.01.1750 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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