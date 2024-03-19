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Ксения Евдокимова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Евдоким Исаев

Мать: Агафья Онуфриева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1738

Муж: Василий Трофимов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Трофимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Трофимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1747 ст.

Сын: Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий Трофимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Фадей Васильев

Отец ребёнка: Василий Трофимов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Григорий Васильев

Отец ребёнка: не указан

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Отец не указан, т.к. законный отец умер за три года до рождения
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ларион Васильев

Отец ребёнка: не указан

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Отец не указан, т.к. законный отец умер за шесть лет до рождения
Бракосочетание
03.11.1762 ст.

Муж: Михаил Иванов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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