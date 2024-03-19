Ксения Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Евдоким Исаев
Мать: Агафья Онуфриева
Бракосочетание
До 1738
Муж: Василий Трофимов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Трофимов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Трофимов
Рождение ребёнка
20.07.1747 ст.
Сын: Илья Васильев
Отец ребёнка: Василий Трофимов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Фадей Васильев
Отец ребёнка: Василий Трофимов
Рождение ребёнка
1753
Сын: Григорий Васильев
Отец не указан, т.к. законный отец умер за три года до рождения
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ларион Васильев
Отец не указан, т.к. законный отец умер за шесть лет до рождения
Бракосочетание
03.11.1762 ст.
Муж: Михаил Иванов
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно