Дарья Трофимова
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Трофим Ларионов
Мать: Прасковья Самуйлова
Бракосочетание
До 1746
Муж: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
05.06.1747 ст.
Дочь: Марфа Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Андрей Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1759 ст.
Сын: Фёдор (Егор) Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно
Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд