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Дарья Трофимова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Трофим Ларионов

Мать: Прасковья Самуйлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1746

Муж: Абрам Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1747 ст.

Дочь: Марфа Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Андрей Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1759 ст.

Сын: Фёдор (Егор) Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Александровская, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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