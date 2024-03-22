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Абрам Иванов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Иван Семёнов

Мать: Ксения Сидорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1746

Жена: Дарья Трофимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1747 ст.

Дочь: Марфа Абрамова

Мать ребёнка: Дарья Трофимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Андрей Абрамов

Мать ребёнка: Дарья Трофимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1759 ст.

Сын: Фёдор (Егор) Абрамов

Мать ребёнка: Дарья Трофимова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1782
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