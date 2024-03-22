Абрам Иванов
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Иван Семёнов
Мать: Ксения Сидорова
Бракосочетание
До 1746
Жена: Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
05.06.1747 ст.
Дочь: Марфа Абрамова
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Андрей Абрамов
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
Рождение ребёнка
23.04.1759 ст.
Сын: Фёдор (Егор) Абрамов
Мать ребёнка: Дарья Трофимова
Смерть
1782