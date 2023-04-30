Ксения Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1743

Пол

Женский

Отец

До 1664 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Аврам Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семёнов

Смерть
1743
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область