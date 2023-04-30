Ксения Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1743
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1725
Сын: Аврам Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семёнов
Смерть
1743