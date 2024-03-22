Иван Семёнов
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смерти20.03.1752 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Семён Иванов
Мать: Устинья
Бракосочетание
До 1710
Жена: Ксения Сидорова
Рождение ребёнка
1711
Сын: Козьма Иванов
Мать ребёнка: Ксения Сидорова
В первых двух ревизиях ошибочно указан как "Семёнов", ошибка исправлена в третьей
Рождение ребёнка
1716
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Ксения Сидорова
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Ксения Сидорова
Рождение ребёнка
1725
Сын: Абрам Иванов
Мать ребёнка: Ксения Сидорова
Смерть
20.03.1752 ст.