Иван Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семёнов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1676

Дата смерти

20.03.1752 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Семён Иванов

Мать: Устинья

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1710

Жена: Ксения Сидорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Козьма Иванов

Мать ребёнка: Ксения Сидорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
В первых двух ревизиях ошибочно указан как "Семёнов", ошибка исправлена в третьей
Рождение ребёнка
1716

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Сидорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Ксения Сидорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Абрам Иванов

Мать ребёнка: Ксения Сидорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.03.1752 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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