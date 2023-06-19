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Козьма Семёнов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Жена

До 1717 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Семён Иванов

Мать: Устинья

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1732

Жена: Марфа Семёнова

Рождение ребёнка
20.06.1733 ст.

Сын: Илья Кузьмин

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Фадей Кузьмин

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Степан Кузьмин

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно