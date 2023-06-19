Козьма Семёнов
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Семён Иванов
Мать: Устинья
Бракосочетание
До 1732
Жена: Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
20.06.1733 ст.
Сын: Илья Кузьмин
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
1735
Сын: Фадей Кузьмин
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Степан Кузьмин
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
Смерть
Неизвестно