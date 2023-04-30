Илья Трофимов
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Трофим Ларионов
Мать: Прасковья Самуйлова
Бракосочетание
До 1741
Жена: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Парфён Ильин
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Егор Ильин
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Авдотья Никифорова
Смерть
1789