Илья Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Трофимов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Трофим Ларионов

Мать: Прасковья Самуйлова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1741

Жена: Авдотья Никифорова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Парфён Ильин

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Егор Ильин

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Авдотья Никифорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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