Парфён Ильин
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Илья Трофимов
Мать: Авдотья Никифорова
Бракосочетание
До 1761
Жена: Марья Михайлова
Бракосочетание
13.10.1773 ст.
Жена: Ефимия Борисова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пётр Парфёнов
Мать ребёнка: Ефимия Борисова
Рождение ребёнка
26.06.1781 ст.
Сын: Леонтий Парфёнов
Мать ребёнка: Ефимия Борисова
Смерть
1815