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Парфён Ильин

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Илья Трофимов

Мать: Авдотья Никифорова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1761

Жена: Марья Михайлова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.10.1773 ст.

Жена: Ефимия Борисова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пётр Парфёнов

Мать ребёнка: Ефимия Борисова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1781 ст.

Сын: Леонтий Парфёнов

Мать ребёнка: Ефимия Борисова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1815
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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