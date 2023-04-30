Авдотья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1741

Муж: Илья Трофимов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Парфён Ильин

Отец ребёнка: Илья Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Егор Ильин

Отец ребёнка: Илья Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Илья Трофимов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1788
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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