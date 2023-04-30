Авдотья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1741
Муж: Илья Трофимов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Парфён Ильин
Отец ребёнка: Илья Трофимов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Егор Ильин
Отец ребёнка: Илья Трофимов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Илья Трофимов
Смерть
1788