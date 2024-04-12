Корсун Киприон Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888
Отец: Корсун Трофим Иванович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 34 /, м/к-1888г../ зап.№ 41 /
Крещение
02.10.1888
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 41 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 34 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука :Ткаченко Иван Кириллович и Ткачено Ивана Косьмина жена Матрона Исааковна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Евфросинья Киприоновна
Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Корсун Василий Киприонович
Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 75 /, м/к-1912г../ зап.№ 47 /
Рождение ребёнка
02.05.1915
Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна
Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10,м/к 1915г.лист № 81,зап.№ 62
Рождение ребёнка
25.12.1919
Дочь: Мария Киприоновна
Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 92 /, м/к-1919г../ зап.№ 46 /
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ольга Киприоновна
Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Корсун Григорий Киприонович
Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно