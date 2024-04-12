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Корсун Киприон Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

01.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888

Отец: Корсун Трофим Иванович

Мать: Корсунова Мария Мироновна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 34 /, м/к-1888г../ зап.№ 41 /
Крещение
02.10.1888
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1888г./ зап.№ 41 /, ГАДО Ф 265-1-8 / лист № 34 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука :Ткаченко Иван Кириллович и Ткачено Ивана Косьмина жена Матрона Исааковна
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Евфросинья Киприоновна

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Корсун Василий Киприонович

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 75 /, м/к-1912г../ зап.№ 47 /
Рождение ребёнка
02.05.1915

Сын: Корсун Иван Киприонович

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10,м/к 1915г.лист № 81,зап.№ 62
Рождение ребёнка
25.12.1919

Дочь: Мария Киприоновна

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 92 /, м/к-1919г../ зап.№ 46 /
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ольга Киприоновна

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Корсун Григорий Киприонович

Мать ребёнка: Корсун Анастасия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Анастасия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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