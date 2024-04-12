Корсун Анастасия Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Евфросинья Киприоновна
Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович
Рождение ребёнка
02.08.1912
Сын: Корсун Василий Киприонович
Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 75 /, м/к-1912г../ зап.№ 47 /
Рождение ребёнка
02.05.1915
Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10,м/к 1915г.лист № 81,зап.№ 62
Рождение ребёнка
25.12.1919
Дочь: Мария Киприоновна
Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 92 /, м/к-1919г../ зап.№ 46 /
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ольга Киприоновна
Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Корсун Григорий Киприонович
Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно