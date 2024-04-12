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Корсун Анастасия Игнатьевна

Место рождения

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Евфросинья Киприоновна

Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Корсун Василий Киприонович

Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 75 /, м/к-1912г../ зап.№ 47 /
Рождение ребёнка
02.05.1915

Сын: Корсун Иван Киприонович

Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович

Веселой, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10,м/к 1915г.лист № 81,зап.№ 62
Рождение ребёнка
25.12.1919

Дочь: Мария Киприоновна

Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 92 /, м/к-1919г../ зап.№ 46 /
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ольга Киприоновна

Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Корсун Григорий Киприонович

Отец ребёнка: Корсун Киприон Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Киприон Трофимович

Смерть
Неизвестно
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