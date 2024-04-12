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Корсун Василий Киприонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

02.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1912

Отец: Корсун Киприон Трофимович

Мать: Корсун Анастасия Игнатьевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 75 /, м/к-1912г../ зап.№ 47 /
Крещение
02.08.1912
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 47 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 75 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Миронович и Стефана Ткаченко жена Меланья Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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