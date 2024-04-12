(Корсунова) Евфросинья Киприоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсунова) Евфросинья Киприоновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

30.07.1912

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Корсун Киприон Трофимович

Мать: Корсун Анастасия Игнатьевна

Смерть
30.07.1912
Причина смерти: Болезнь - коклюш | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 104 /.
Похороны
31.07.1912
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 104 /.
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