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Корсунова Мария Мироновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Корсун Киприон Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 34 /, м/к-1888г../ зап.№ 41 /
Бракосочетание
До 1888

Муж: Корсун Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Корсун Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Корсун Степан Трофимович

Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Трофимовна

Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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