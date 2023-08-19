Корсунова Мария Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Корсун Киприон Трофимович
Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-8 // стр.№ 34 /, м/к-1888г../ зап.№ 41 /
Бракосочетание
До 1888
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Трофимовна
Отец ребёнка: Корсун Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно