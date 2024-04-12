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Корсун Сергей Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

26.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Корсун Трофим Иванович

Мать: Корсунова Мария Мироновна

Рождение ребёнка
19.05.1915

Сын: Корсун Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Корсун Фекла Васильевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 30 /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсун Фекла Васильевна

Смерть
26.05.1916
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1916г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 128 /.
Похороны
28.05.1916
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1916г./ зап.№ 12 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 12 /.
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